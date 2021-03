Ex-deputado, Getúlio Gideão está entubado por complicações da Covid

Atualmente coordenador do "Psicólogos Sem Fronteiras", Getúlio está em estado grave na Cassems

O ex-deputado e psicólogo Getúlio Gideão Bauermeister de 75 anos, está intubado em estado grave na Cassems, em decorrência da Covid-19.





Conforme a família, os sintomas tiveram início dia 10 de março, e foram leves. "O primeiro teste dele foi negativo para Covid, mas o da esposa foi positivo. Como a esposa estava com um quadro respiratório muito ruim, foi feito o monitoramento em casa mesmo da saturação de oxigênio dos dois".





No dia 13 ele foi para o hospital Cassems porque a saturação estava abaixo de 90, e no dia seguinte ele foi intubado, e conseguiu uma vaga na UTI no dia 15.





Ainda segundo informações, ele teve uma semana de agravamento no quadro clínico, porém agora está estabilizado, mas ainda é grave.





Coordenador da Ong Psicólogos Sem Fronteiras, Getúlio Gideão que foi deputado estadual entre 1979 a 1983, e faz aniversário hoje. "Ele é muito especial para todos nós. Estamos bastante apreensivos, mas com segurança no trabalho dos profissionais de saúde e fé em Deus".





Além disso, familiares mandam áudios através da psicóloga do hospital para contribuir com a sua evolução e melhora.





Por: Sarah Chaves