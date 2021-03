Ex-deputado constituinte, Getúlio Gideão Bauermeister morre de covid-19 em Campo Grande

Psicólogo também foi prefeito de Nova Andradina nos anos 1980

Getúlio Gideão Bauermeister, ex-deputado estadual ©Reprodução/Facebook

Morreu hoje (27), em Campo Grande, o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Nova Andradina Getúlio Gideão Bauermeister, aos 75 anos. Ele estava entubado há pelo menos duas semanas e é mais uma vítima da covid-19.





Getúlio Gideão foi um dos 18 deputados eleitos em 1978 para a Assembleia Constituinte do recém-criado Mato Grosso do Sul. Na época, militava no MDB (Movimento Democrático Nacional).





Depois, foi prefeito de Nova Andradina já na década de 1980, pelo extinto PDS. Getúlio Gideão tentou voltar à Assembleia Legislativa nas eleições de 1998 e 2014, mas sem sucesso.





Na atualidade, o catarinense de Porto União coordenava a ONG (Organização Não-Governamental) Psicólogos sem Fronteiras.





Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.





De acordo com a SES (Secretaria de Estado de Saúde), já são 210.002 casos confirmados de covid-19 no Estado, bem como 4.078 óbitos causados pela doença. Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.507 novas contaminações e 34 mortes.