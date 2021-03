Em reunião da bancada federal com o ministro da Saúde, senadora Soraya reforça pedido de mais kits de intubação para MS

senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) ©DIVULGAÇÃO

Após solicitação dos principais hospitais de Campo Grande (MS), a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) participou, na manhã deste sábado (27/03), junto com a bancada federal de Mato Grosso do Sul, de uma reunião virtual com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para tratar do colapso hospitalar que vive o Estado. “A situação preocupa muito e precisamos urgente de auxílio do Governo Federal para que possamos evitar mais mortes, principalmente nas cidades da fronteira”, advertiu.





Após mais de duas horas de reunião, o ministro Marcelo Queiroga mostrou-se sensibilizado e assegurou que vai levar a solicitação para incluir Mato Grosso do Sul na nova carga de medicamentos que serão distribuídos aos Estados na próxima semana. “Não estamos conseguindo atender a demanda. É desesperador saber que chegamos ao colapso total”, argumentou a parlamentar sul-mato-grossense.





A senadora reforçou que os hospitais Santa Casa, Cassems e El Kadri divulgaram nota alertando para o risco de desassistência dos pacientes já internados. “O momento é de extrema gravidade”, advertiu, completando que, diante dos relatos de todos os parlamentares da bancada federal, está confiante na ação emergencial do Ministério da Saúde.





Soraya Thronicke também aproveitou para elogiar a declaração do ministro, que reforçou ser o momento de união de todos quanto às medidas preventivas para o combate à pandemia. “É de braços responsáveis como os do ministro Marcelo Queiroga que o presidente Jair Bolsonaro precisa para tirar o Brasil dessa triste situação. Fico feliz com esse posicionamento dele”, ressaltou.





Além da senadora Soraya Thronicke, também participaram da reunião os senadores Nelsinho Trad (PSD/MS) e Simone Tebet (MDB/MS) e os deputados federais Luiz Ovando (PSL/MS), Beto Pereira (PSDB/MS), Bia Cavassa (PSDB/MS) e Rose Modesto (PSDB/MS).​





ASSECOM