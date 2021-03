DOURADOS| Prefeitura recebe proposta do programa Cidade Empreendedora

O município fará adesão ao programa, que visa estimular a economia local

O diretor superintendente do Sebrae MS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Claudio Mendonça, acompanhado da gerente regional Sul da entidade, Vanessa Reis, e do conselheiro do Sebrae e presidente da Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), Nilson do Santos, estiveram na prefeitura de Dourados para entregar ao prefeito Alan Guedes a proposta do projeto Cidade Empreendedora.





Além do prefeito, o secretário de Governo, Henrique Sartori, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cleriston José Recalcatti, participaram da reunião. O projeto integra gestão pública e pequenos negócios em um ambiente de oportunidades, para estimular a economia local e desenvolver os municípios. Entre as vantagens está a agilidade para criação de pequenos negócios, compras públicas – adequações para que a prefeitura possa comprar dos pequenos empresários locais, e a aceleração da mudança, que é adaptar as empresas ao novo cenário pós pandemia.

O projeto é visto por especialistas como uma solução ideal para municípios interessados em transformar a economia local, permitindo o aprimoramento do ambiente de negócios. O evento para formalizar as cidades participantes será no próximo dia 23, no prédio do Sebrae, em Dourados, com assinatura de quatro cidades, Dourados, Amambai, Novo Horizonte do Sul e Rio Brilhante.





A ideia é preparar os municípios para gerar emprego, renda e oportunidades de negócios. “O Sebrae com esse viés do empreendedorismo e a parceria com a iniciativa privada pode ser nosso elo para fomentar ainda mais a atividade econômica na cidade, por isso vamos aderir e fazemos questão que Dourados seja uma referência no programa para todo Mato Grosso do Sul”, destacou.









ASSECOM