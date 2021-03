DOURADOS| Guarda Municipal recebe novas viaturas para patrulhamento

Veículos foram entregues para patrulhamento e rondas

Guarda Municipal recebe três novas viaturas. Os veículos foram adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Segurança Pública ©DIVULGAÇÃO

A prefeitura de Dourados fez a entrega de três novas viaturas para a Guarda Municipal. Segundo a comandante, Liliane Graziele Cespedes Nascimento, os veículos são para reforçar os trabalhos de patrulhamento e rondas no município





Os veículos novos foram adquiridos pela com recursos do Fundo Municipal de Segurança Pública, através de processo licitatório iniciado ainda na gestão do ex-comandante Divaldo Machado de Meneses, e custaram aproximadamente R$ 350 mil reais. “São veículos modernos já preparados para as rondas preventivas e atividades desenvolvidas pela GDM”, explicou a comandante.





Os carros estão equipados com sinalizadores eletroacústicos de última geração, compartimento de custódia de presos e rádios comunicadores digitais com padrões internacionais seguindo todos os protocolos de segurança e criptografia para comunicação das equipes.





“Nos empenhamos para que a entrega dos veículos fosse realizada o mais rápido possível e a Prefeitura Municipal já determinou o imediato emplacamento para que os novos carros já possam estar nas ruas, principalmente para ajudarem no combate a pandemia da COVID-19”, informou Graziele.





Segundo a comandante, a viatura policial utilizada na segurança pública tem vida útil de aproximadamente quatro anos, devido ao uso 24h sobre diversas situações. As viaturas da GMD têm mais de 6 anos de uso e a meta da atual gestão é a renovação da frota, adquirindo veículos modernos, diminuindo assim os custos de manutenção. “Buscaremos diversas parcerias com o Governo Federal, Estadual, Senadores e Deputados para que possamos estar concretizando esse objetivo e prestando um serviço ainda melhor a população Douradense”.





Assim que foram entregues, as viaturas, da marca Renault, já entraram em atividade, sendo utilizadas nas ações desenvolvidas pela Guarda Municipal.





ASSECOM