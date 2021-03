DOURADOS| Agehab lança projeto Financia Fácil para ajudar famílias na aquisição da casa própria

Pessoas com renda familiar até cinco salários mínimos podem fazer o cadastro

Projeto irá facilitar o financiamento da casa própria

Para participar, é necessário estar cadastrado na Agência. "Funciona como qualquer financiamento habitacional do programa Casa Verde e Amarela, a parcela gira em torno de R$400, R$500. Na entrada, as pessoas geralmente têm mais dificuldade e, por isso, pensamos no desconto”, explica o diretor-presidente da Agehab, Diego Zanoni.





A prefeitura assinou termo de adesão com empresas da construção civil e incorporadoras que possuam empreendimentos que se encaixem no programa, com valor de até R$165.000. “Sabemos que o déficit habitacional tem diferentes realidades, tem aquelas pessoas que precisam que o imóvel seja doado, com custo zero, pelo poder público, mas há aquelas que têm dificuldades de acesso a financiamentos, então, nossa ideia é trazer facilidade, para que essas pessoas, que tenham renda familiar acima de R$ 1.800 consigam ter acesso", garantiu Zanoni.





Os imóveis são para pessoas com renda familiar até cinco salários mínimos, o que hoje corresponde a R$ 5.500. Para participar basta preencher os requisitos e fazer o cadastro na Agehab. Quem já tem o cadastro pode procurar as empresas conveniadas, que até o momento são: RG Engenharia, Engepar, Sol I Mar Construtora e Incorporadora, Menin engenharia, Trento e Coplan Engenharia.













ASSECOM