Domingo de tempo claro em grande parte de Mato Grosso do Sul

O domingo (7) em Mato Grosso do Sul será de sol entre nuvens pela manhã e chuvas isoladas a partir da tarde. As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima são de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade para pancadas de chuvas. Nos setores norte e nordeste a chuva pode ocorrer de forma significativa.





Os índices de umidade relativa do ar possuem variação estimada entre 100% a 45% ao longo do dia. Ventos de intensidade fraca a moderada são esperados para todo Estado.





Neste domingo as temperaturas poderão registrar mínima de 17°C e máxima de 33°C no Estado. Para a capital a variação está estimada em 20°C a 31°C.









