Diário Oficial traz nomeação de Urandir Fernandes como Delegado Regional do Conselho Federal Parlamentar

empresário e pesquisador Urandir Fernandes de Oliveira ©DIVULGAÇÃO





O Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo publicou em sua edição do último dia 25 de fevereiro o ato da Presidência do Conselho Federal Parlamentar (Confep) nomeando o empresário e pesquisador Urandir Fernandes de Oliveira para ocupar o cargo de Delegado Regional do Confep em Mato Grosso do Sul.





O Conselho Federal Parlamentar é uma instituição pública que atua no sentido de contribuir com o estabelecimento de atitudes ética no segmento político brasileiro. Está ligado diretamente ao Ministério da Justiça e reúne personalidades do mundo empresarial e científico que se disponham a contribuir com a entidade sem auferir quaisquer vantagens pecuniárias para o exercício da função.





A importância do trabalho de Urandir Fernandes Oliveira e de sua equipe de pesquisadores ligados ao Instituto Dakila Pesquisas já houvera sido reconhecida recentemente quando ele, Larissa Porto, Luciano Didier e Priscilla Junqueira representaram a história e valores de Dakila, sendo diplomados numa concorrida solenidade do Conselho, o que representou um marco importante na história que vem sendo escrita por Urandir Fernandes ao longo dos últimos anos.





Durante o evento de diplomação de Urandir e equipe Dakila, o presidente do Confep, Dr. Alberto Tineu Júnior, foi ouvido pela TVCH, oportunidade em que relatou o papel da instituição junto à sociedade brasileira. Segundo ele, o Confep foi criado para ajudar a classe política, em especial os segmentos que dispunham de bons projetos, mas não tinham como executá-los.

Presidente do Confep Dr. Alberto Tineu Júnior fala à TVCH

“Na Câmara ou no Senado sempre houve deputados e senadores com excelentes projetos, mas que não conseguiam viabilizá-los. Com nossa equipe, vimos dar suporte para que esses bons projetos deixassem de ser um produto especificamente de um parlamentar à medida que seus objetivos passassem a ser desfrutados por toda a sociedade” explanou.





Com o passar dos anos, o Confep foi se fortalecendo e passou a atuar também em favor da classe empresarial que, mesmo tendo entidades representativas de peso, como as federações empresariais e industriais, enfrentavam os famosos entraves políticos. “Tirar esses entraves políticos dos caminhos do empresariado brasileiro passou a ser, também, uma das dinâmicas do Conselho” explicou.





Urandir Fernandes de Oliveira, ao receber o diploma do Conselho Federal Parlamentar e ser nomeado Delegado Regional em Mato Grosso do Sul junto à entidade, afirmou à reportagem da TVCH que a parceria Dakila Pesquisas/Confep representava a união de esforços com objetivos definidos em favor da sociedade brasileira. “São duas instituições com objetivos muito parecidos, que é o bem da sociedade brasileira e essa união trará, certamente, resultados positivos para o povo brasileiro” avaliou o empresário e pesquisador de Dakila.

Ato nomeando Urandir Fernandes Delegado regional do Confep em MS saiu no Diário Oficial do dia 25 de fevereiro ©DIVULGAÇÃO

“Temos focos nos mesmos objetivos e, curiosamente, a história de ambas se entrelaçam até no tempo de existência, 20 anos. Nosso principal objetivo é dar oportunidade às pessoas que não tiveram a chance de crescer na vida, que não tiveram quem lhes desse a mão e as ajudasse a superar obstáculos e esses são, também, os objetivos da Cofep. Logo, essa união vem somar pelo fortalecimento da sociedade brasileira, com certeza” vaticinou Urandir.





SOLENIDADE EM CORGUINHO – Por outro lado, nessa semana aconteceu uma concorrida solenidade na cidade de Corguinho, oportunidade em que vários membros de Dakila Pesquisas foram diplomados e empossados na Diretoria Auxiliar do Conselho Federal Parlamentar, inclusive os delegados regionais de Minas Gerais e do Distrito Federal.





No evento que teve a Mesa Diretora presidida pelo presidente do Confep, Dr. Alberto Tineu Júnior, e composta ainda pelo vice-prefeito de Corguinho, Marcio Novaes Pereira, o Barrinha, pela presidente da Câmara Municipal, vereadora Renata Canhete, e pelo presidente do Grupo Dakila Pesquisas, o vereador corguinhense Gustavo Antônio Guerra, representante de Dakila na Câmara Municipal foi empossado no cargo de Delegado Municipal do Confep em Corguinho.





Na mesma solenidade também foram empossados Frederico Marques Didier e Mariana Araújo Pires, como membros disciplinares do Confep em Mato Grosso do Sul. Como Delegado-adjunto foi empossado Alan Fernandes de Oliveira e Gabriela Silva. Priscila Bruna Junqueira de Oliveira, também por indicação de Urandir Fernandes de Oliveira, foi empossada Delega-adjunta representando junto ao Distrito Federal e Fidália Azevedo da Silva foi empossada como Delegada Regional em Minas Gerais. Também foram empossados no evento o Dr. Edmo Garcia Campos como Procurador Nacional junto ao Conselho Federal Parlamentar, e o senhor José Antônio de Miranda que, por problemas de última hora, não pode comparecer ao evento.