Dia do Artesão: Artesanato busca por alternativas na pandemia

Em Campo Grande, espaço em shopping com peças do artesanato regional tem fortalecido retomada do segmento

Nesta sexta-feira (19), é comemorado o Dia do Artesão, data que homenageia os profissionais que se dedicam ao artesanato, um dos segmentos mais expoentes da Economia Criativa. Em Mato Grosso do Sul, assim como em outras regiões, os artesãos têm buscado por alternativas para se manter em meio à pandemia de Covid-19, que trouxe impactos econômicos a todos os setores.





Uma possibilidade é a venda de produtos em locais com maior visibilidade, como é o caso de centros comerciais. Com o apoio do Sebrae, a União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul (Uneart) está, desde o mês de Dezembro de 2020, com um espaço voltado para o artesanato sul-mato-grossense no Shopping Campo Grande. Nesta semana, o espaço foi reinaugurado e ainda contará com a realização de uma exposição, em alusão ao Dia do Artesão.





O shopping é considerado um dos melhores espaços de comercialização do Estado, e para a vice-presidente da Uneart, Claudia Castelão, é uma oportunidade. “É uma grande vitrine, além de prospectar negócios. Esse cenário que estamos vivendo de pandemia, abrir um espaço como este foi uma conquista muito grande e vem ajudando muitas famílias”, destaca.





A loja reúne peças únicas de cerca de 40 artesãos, que foram produzidas utilizando materiais diversificados, como madeira, fibra, cerâmica, osso, entre outros. Segundo Claudia Castelão, os produtos representam a riqueza do artesanato sul-mato-grossense. “A gente consegue ter a soma de vários produtos nobres, é uma variedade enorme de produtos, mostrando a riqueza do nosso artesanato”.





Para a analista-técnica do Sebrae/MS, Anekelly Oliveira, é importante a população valorizar estes produtos. “São produtos diferenciados, que possuem uma dedicação de profissionais do nosso Estado, e que retratam muito da nossa cultura. É importante que a população valorize os artesãos e as pessoas que fazem parte da Economia Criativa, para que estes negócios continuem a existir e a contribuir para a competitividade dos pequenos negócios de Mato Grosso do Sul”, afirma.





Para expor no local, os interessados devem procurar a Uneart pelo telefone (67) 99222-9858. O horário de funcionamento varia conforme os decretos estabelecidos pelo poder público, em razão da pandemia. Por isso, é necessária uma consulta prévia. O Shopping Campo Grande fica na Avenida Afonso Pena, 4909.





ASSECOM