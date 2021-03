Deputado Pedro Kemp vai solicitar compra de vacinas pelo governo de MS

Falando ao programa Giro Estadual de Notícias, do Grupo Feitosa de Comunicação, o deputado estadual Pedro Kemp (PT) falou de alguns de seus projetos para ajudar a minimizar os efeitos provocados pela pandemia do coronavírus. Para o deputado, a situação é muito preocupante pelo fato de a rede hospitalar, público e privada, estarem vivendo um verdadeiro colapso.





“Se hoje alguém precisar de um leito de UTI não vai encontrar. Então, a pessoa fica doente, precisa de uma vaga num hospital e não vai encontrar essa vaga, e vai ficar em uma UPA esperando ou no corredor do hospital, por isso solicitei ao governo do Estado que tome algumas providências”, explicou.





Para Kemp, o Estado precisa de medidas mais restritivas para diminuir aglomerações e a circulação do vírus, e também parte da população precisa de socorro emergencial. “Ontem apresentei uma sugestão para o Governo reativar aquele programa que já tivemos aqui no Estado na época do governador Zeca do PT, o Programa de Segurança Alimentar. Nós entendemos que agora, na pandemia, no momento de agravamento, temos um aumento do número de pessoas em vulnerabilidade social, situações de fome mesmo”, justificou Pedro Kemp.





O petista também tratou da provável compra de vacinas por parte do Governo para a imunização da população sul-mato-grossense. “O Mato Grosso do Sul está entre os cinco Estados que mais vacinaram, mas vendo o número total de vacinados vemos que está muito lento. O ritmo de vacinação está muito lento, e o pior, o Ministério da Saúde não dá uma segurança e uma perspectiva de quando nós vamos vacinar um número maior de pessoas, e deixa a gente bastante preocupado. A vacinação é a única salvação que nós temos. A saída é a vacinação e o Governo Federal foi muito omisso e irresponsável. E aqui no Mato Grosso do Sul também sou favorável que o Governo do Estado procure encomendar e comprar vacinas para garantir uma vacinação mais rápida da nossa população”, explicou Pedro Kemp.





