Deputado Neno Razuk solicita doação de veículo para coordenadoria de meio ambiente em Rio Verde

O deputado Neno Razuk (PTB) solicitou ao Governo do Estado e á Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) a cedência ou doação de um veículo para Coordenadoria de Meio Ambiente de Rio Verde - MS. O carro irá auxiliar os agentes no desempenho de atividades no setor ambiental, além de fiscalizar e vistoriar áreas de preservação.





“O município é umas das potências do turismo em Mato Grosso do Sul e a Coordenadoria do Meio Ambiente age com foco na preservação dessas riquezas naturais, inclusive para manter os atrativos naturais da cidade protegidos e gerar emprego e renda para a população”, disse o parlamentar.





Conforme a Coordenadora da pasta, Vanusa Lopes da Silveira, a doação ou cedência do veículo será importante para auxiliar os agentes nas fiscalizações, vistorias em áreas rurais, acompanhar atividades realizadas nas áreas de preservação, entre outros.





