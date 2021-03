Deputado Neno Razuk reforça solicitação para atender coordenadoria de meio ambiente em Rio Verde

deputado Neno Razuk ©ARQUIVO

Com a solicitação de cedência ou doação de veículo para Coordenadoria de Meio Ambiente, em Rio Verde, o deputado Neno Razuk reforçou o pedido junto ao Governo do Estado e a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) complementando que o veículo será utilizado para transporte de 30 agentes de serviços.





“Fiz uma indicação no início do mês para que a Sejusp analisasse o pedido de doação ou cedência de um veículo para Coordenadoria de Meio Ambiente, mas decidi reforçar essa solicitação visto que o local é um dos atrativos turísticos do Estado e precisa de fiscalização mais precisa, então esse carro vai auxiliar o transportes para 30 agentes de serviços”, frisa Neno.





Primeira solicitação - O pedido foi feito através da coordenadora da pasta, que pediu uma atenção especial à solicitação, pois o carro seria utilizado para auxiliar os agentes nas fiscalizações, vistorias em áreas rurais, acompanhar atividades realizadas nas áreas de preservação, entre outros.





Para reforçar, o secretário municipal de obras da Rio Verde, Ernani Augusto, destacou a necessidade do veículo para o transporte dos garis que não possuem um meio de locomoção para realizar os serviços do município.









ASSECOM