Deputado Marçal homenageia Karla Leal com troféu Celina Jallad

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) prestou homenagem à biomédica e bióloga Karla Leal. Ela foi agraciada com o troféu Celina Jallad, honraria concedida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul a personalidades femininas que se destacam no Estado.





Pós-graduada com especialização em hematologia e em gestão e auditoria em serviços da saúde, Karla tem serviços prestados na rede pública de saúde e em empresas do ramo da saúde e bem estar. Até pouco tempo, ela era diretora da UBS (Unidade Básica de Saúde) do jardim Santo André em Dourados. O posto virou referência para o diagnóstico de covid-19 no município.





O deputado Marçal a escolheu pela importância dos profissionais no combate à pandemia. Para ele, o trabalho daqueles que atendem nas unidades de saúde de todo o país não é fácil e requer muito controle emocional, além de coragem. "São pessoas que estão na linha de frente e que arriscam suas vidas diariamente. Merecem o nosso reconhecimento", destaca o parlamentar.





Karla Leal ganhou reconhecimento em Dourados por fazer a unidade de saúde virar referência para o diagnóstico de Covid-19. Para fazer enfrentamento à pandemia, ela apostou na estratégia da gestão e montou uma equipe multidisciplinar para trabalhar com pacientes sintomáticos do coronavírus. No entanto, o reconhecimento dos trabalhos prestados vem bem antes da pandemia.





Para Marçal, é preciso reconhecer o trabalho dos profissionais de saúde não apenas com homenagens, mas também com projetos que venham a contribuir com melhores condições de trabalho. Este ano, a área da saúde ganhou atenção especial do deputado. Ele apresentou 12 emendas de um total de 43 de todos os 24 parlamentares da Assembleia Legislativa. A maioria vai atender a saúde.





São recursos do Governo do Estado que vão beneficiar os 79 municípios sul-mato-grossenses. Em Dourados, cidade onde reside, Marçal Filho conseguiu com o governador Reinaldo Azambuja R$ 9,2 milhões para pagar salários atrasados de médicos do Hospital da Vida e comprar insumos para a unidade. O hospital é de responsabilidade da prefeitura e é administrado pela Funsaud (Fundação de Serviços da Saúde).





O parlamentar também é precursor do Hospital Regional de Dourados. Quando era deputado federal, destinou recursos para as obras. Como a verba ficou garantida, coube ao Governo do Estado entrar com contrapartida financeira para tirar o hospital do papel. Está previsto que até o final deste ano seja concluída uma das etapas da unidade, podendo iniciar atendimento a pacientes de Dourados e de 34 municípios da região.









ASSECOM