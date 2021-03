Deputado Lídio Lopes solicita suspensão do corte do serviço de água e luz em Mato Grosso do Sul

A pandemia de coronavírus forçou o governo e prefeituras a decretarem o fechamento de estabelecimentos comerciais em Mato Grosso do Sul, diante deste cenário, o deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) apresentou um requerimento à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e Sanesul, solicitando que não realizem a suspensão do fornecimento de seus serviços pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, bem como que seja mantida a isenção do pagamento das contas de luz e água dos beneficiários da tarifa social no Estado de Mato Grosso do Sul.





De acordo com o parlamentar a população passa por um momento de rescisão financeira após mais de um ano da chegada do vírus, onde muitos estão sem trabalho para cumprir com suas despesas básicas como água e energia elétrica, em quarentena ou isolamento, as famílias também devem consumir menos, com isso o resultado é que a renda do trabalhador seja drasticamente afetada. “Ainda estamos passando por um momento difícil e prezando pela preservação da manutenção dos recursos básicos da população apresentamos esse requerimento”, destaca Lidio Lopes.





ASSECOM