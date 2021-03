Deputado Lídio Lopes participa de reunião com Anvisa para discutir a celeridade na aprovação das vacinas

O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) participou da reunião virtual com a Anvisa e Conav (Comissão Nacional de Acompanhamento da Vacinação) para debater sobre as expectativas e andamento da vacinação contra o Covid-19 no Brasil. Lidio Lopes representa o Mato Grosso do Sul nesta comissão que tem como diretriz principal, acompanhar e fiscalizar a distribuição e aplicação da vacina contra a Covid-19, nos estados.





A Conav e a Anvisa irão unir esforços para poder garantir que as vacinas cheguem a todos os brasileiros, além de auxiliarem no processo de autorização e legalização dos insumos. Outro ponto estabelecido no encontro é a disseminação de informação de qualidade, em todos os estados.





Segundo Alex Campos, diretor da Quinta Diretoria da Anvisa, todo o Parlamento Estadual, além da elaboração de medidas legislativas de apoio e combate aos impactos da pandemia, tem papel fundamental na informação do cenário real para os cidadãos. Para ele, os parlamentares estaduais e os órgãos estaduais e municipais de saúde podem agregar forças no combate à disseminação do vírus, principalmente de suas novas variantes, reforçando, de maneira constante, a importância do uso da máscara, do distanciamento social, de lavar as mãos e de seguir todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades.





A diretora da Anvisa Meiruze disse que, neste momento, quatro tipos de vacina seguem em análise na Agência, sendo elas a Sputnik V/Russa, a AstraZeneca/Oxford, a Janssen/Johnson e a CoronaVac/Butantan, em caráter não emergencial. “É importante destacar que a Anvisa também já concedeu autorização para uso emergencial à vacina produzida na Índia, a Covishield e, na semana passada, aprovamos o registro da AstraZeneca, imunizante que será produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)”, disse.





“Uma das nossas maiores preocupação é que nós estamos no pior momento da pandemia, não apenas pela multiplicação do vírus, mas sim pelo stress do sistema de saúde e dos profissionais, e como parlamentar estamos unindo forças e atuando em prol da saúde de todos, coletando informações sobre a vacinação nos estados e em diálogo constante com os órgãos de saúde”, destaca Lidio Lopes.





Estiveram presentes na reunião, representantes do corpo técnico da Anvisa da Unale e os parlamentares e membros da Conav: Lidio Lopes (Patriota-MS), Zilá Breitenbach (PSDB-RS), Helena Duailibe (Solidariedade-MA), Janete de Sá (PMN-ES), Vinicius Camarinha (PSB-SP), Angelo Almeida (PSB-BA), Ana Cunha (MDB-PA), Roberta Arraes (PP-PE) e Goretti Reis (PSD-SE).





ASSECOM