Deputado Herculano participa de entrega de ônibus escolares

Na tarde desta segunda-feira (8), o Deputado Estadual Herculano Borges participou ao lado do ministro da Educação, Milton Ribeiro e do governador Reinaldo Azambuja da entrega 168 ônibus escolares, O evento foi realizado no estacionamento do Buffet Yotedy, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. Os novos veículos vão reforçar a frota nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul por meio do programa “Caminhos da Escola”.





O investimento é de R$ 34.131.912,00 de emendas da bancada federal, recursos extra orçamentários e contrapartida estadual que já estão empenhados nos veículos da entrega. O Ministério da Educação vai liberar outros R$ 13,3 milhões para compra de mais 68 ônibus desta finalidade. O empenho já está em Ata, em processo de compra, totalizando os recursos em R$ 47,4 milhões.





"Todos nós sabemos que o caminho para um estado e País próspero e por meio da educação! Este investimento é de fundamental importância! Parabéns ao Governo Estadual e Federal por este ato", disse o Deputado Herculano.









ASSECOM