Deputado Herculano Borges testa positivo para Covid-19 e faz inalação com hidroxicloroquina em casa

Herculano Borges teve febre, dor no corpo e dor de garganta

Deputado Herculano Borges faz tratamento contra a Covid em casa ©Instagram

O deputado estadual de Mato Grosso do Sul, Herculano Borges (Solidariedade), testou positivo para a Covid-19 e tem feito tratamento em casa, com hidroxicloroquina.





Segundo o parlamentar, ele já está no 10º dia da doença, desde os primeiros sintomas. “Tive febre, dor de garganta e dor no corpo”, relatou ao Jornal Midiamax.





Borges afirmou estar se tratando e se sentindo bem, sem complicações. “Estou sem maiores complicações, como falta de ar profunda”.





O parlamentar postou em suas redes sociais no último domingo (9), uma foto fazendo inalação com hidroxicloroquina líquida. “9º dia de Covid, hora da inalação com hidroxicloroquina líquida”, diz a legenda.





Borges não participou das sessões parlamentares da última semana. Ele é o segundo secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.





Além dele, o deputado estadual Gerson Claro (PP) também testou positivo para Covid-19 e está em isolamento, em casa.





