Deputado Gerson Claro pede faixas de pedestres elevadas em distrito de Deodápolis

O deputado estadual Gerson Claro (Progressistas) está solicitando ao governo do Estado a implantação de três faixas elevadas para pedestres (Traficalm) na avenida Jacinto Honório Leite (MS-276), no distrito de Lagoa Bonita, em Deodápolis.





O expediente, apresentado durante a sessão desta quarta-feira (17) da Assembleia Legislativa, foi encaminhado ao diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Emerson Antônio Marques Pereira.





Segundo o deputado, moradores e comerciantes locais alegam transtornos na pista por falta de sinalização adequada.





“No horário de pico, o tráfego de carros aumenta consideravelmente, além das carretas, o que dificulta a travessia de pedestres e traz sérios riscos de acidentes”, justificou o parlamentar.





A faixa elevada (conhecida como Traficalm) é uma mistura de lombada (ondulação transversal) e faixa, e sua finalidade é permitir que o pedestre não necessite mudar o nível em que se encontra, o que facilita a mobilidade de pessoas com restrições físicas, crianças, idosos e cadeirantes.





“Isso porque, ao invés de ter que descer ao nível da pista e depois retornar ao da calçada, é o veículo que se vê obrigado a diminuir a velocidade pelo obstáculo que é colocado à sua frente”, detalhou.





As três faixas elevadas devem ser instaladas em frente à mercearia do “Tonho Belo”; em frente à casa do senhor Paulo Campos, e em frente à mercearia do senhor Francisco André.





A reivindicação foi encaminhada ao gabinete do deputado Gerson Claro pela vereadora Sara da Saúde.





