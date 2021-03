Deputado Gerson Claro encaminha votação de urgência para programa de socorro alimentar

Deputado Gerson Claro ©DIVULGAÇÃO

A Assembleia Legislativa aprovou nesta manhã (31) o projeto “Mais Social”, que vai garantir dignidade e alimentação adequada a milhares de famílias de Mato Grosso do Sul durante a pandemia do Covid-19.





A proposta, encaminhada nessa terça-feira (30) pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) à Assembleia Legislativa, prevê pagamento de benefício de R$ 200 aos mais necessitados em um momento tão delicado economicamente.





Cerca de 100 mil famílias em situação de vulnerabilidade social devem ser beneficiadas. Para isso, precisam estar inseridas no CAD (Cadastro Único).





A matéria foi aprovada em regime de urgência pela CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação) e seguiu para plenário, passando também pelo crivo dos parlamentares.





Beneficiários do Programa Vale Renda serão gradualmente migrados para o “Mais Social”, que ampliará não só o número de famílias atendidas, mas também o valor repassado a cada uma delas. A previsão do Governo do Estado é desembolsar R$ 182 milhões por ano.





Um dos critérios para a inclusão no programa é ter renda familiar de meio salário mínimo e crianças matriculadas com frequência regular na escola. As famílias com idosos também terão prioridade no acesso ao cartão alimentação.





Presidente da CCJR, o deputado Gerson Claro (Progressistas) destacou que o Governo do Estado reforça seu compromisso em atender os que vivem em situação de extrema pobreza.





“Trata-se de um projeto histórico e muito importante para as famílias em maior fragilidade. Quem está passando necessidade tem pressa, e a Assembleia Legislativa foi ágil nessa parceria com o Governo para que o cartão alimentação chegue o mais rápido possível aos que mais necessitam”, afirmou.





Gerson ressaltou ainda que o programa, além de promover segurança alimentar às famílias mais afetadas pela crise, vai proporcionar fortalecimento da economia local.





“Quero destacar a coragem do Governo do Estado em tomar medidas sem populismo político. O programa vem atender uma necessidade urgentíssima da nossa população e o poder Executivo cumpre seu papel. Com todos fazendo sua parte, vamos conseguir restabelecer uma nova ordem e viver um novo momento”, finalizou, desejando que as prefeituras também desenvolvam programas semelhantes.





Por: Fernanda Fortuna