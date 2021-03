Deputado Felipe Orro quer a reativação do posto de atendimento para emissão do RG em Anastácio

O deputado estadual Felipe Orro apresentou indicação em sessão plenária desta terça-feira (16), solicitando ao governo do Estado a reativação do Posto de Identificação da Polícia Civil de Anastácio. A reabertura da base da polícia civil foi pedida pelo vereador do município, Professor José Aldo dos Santos, encaminhada pelo deputado ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja e ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.





“São inúmeras reclamações em razão do fechamento do posto de identificação em Anastácio. Há anos que a população anastaciana precisa ir até Aquidauana para solicitarem documentos, sobretudo a emissão da carteira de identidade”, disse o deputado.





Conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Anastácio possui mais de vinte e cinco mil habitantes. São pessoas que necessitam da devida atenção do poder público referente a emissão de documentos pessoais e que muitas delas, não possuem meios de locomoção para se deslocarem até à cidade vizinha.





“Em plena crise da pandemia as dificuldades aumentam para população no sentido da proibição de aglomeração, sobrecarregando também os agendamentos dos serviços em Aquidauana. Por isso, a confecção de documentos tão importantes, como é o caso do RG, precisa ser feita novamente em Anastácio, sendo de suma importância a reativação de seu posto de identificação”, finaliza Felipe.





ASSECOM