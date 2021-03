Deputado Felipe Orro pede recuperação da Rodovia Guaíra Porã nos trechos mais críticos

O deputado estadual Felipe Orro solicita providências para recuperação na Rodovia Guaíra Porã, nos trechos localizados nas rodovias MS-386, MS-156 e MS-295, que interliga os Municípios de Ponta Porã, Amambai, Tacuru, Iguatemi e Eldorado. “Conforme relato de usuários da rodovia constatamos a necessidade da realização de obras para pavimentar o trecho crítico com asfalto usinado”, afirma Felipe.





Segundo os vereadores de Amambai, os quais solicitaram as obras de reparo na rodovia, às obras de tapa-buraco não tem surtido efeito satisfatório, servindo apenas como medidas paliativas, “quando ocorrem às primeiras chuvas mais fortes na região, os buracos se formam novamente, além de se formarem ondulações nas pistas, especialmente devido a intenso tráfego de veículos pesados, que atendem ao transporte da produção de grãos e pecuária desta região, tão importante para o desenvolvimento do nosso Estado”, explicaram em documento encaminhado ao gabinete do deputado.





O pedido foi apresentado em indicação na Assembleia e encaminhado ao governador, Reinaldo Azambuja, e ao secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Correa Riedel; atendendo solicitação da Câmara de Amambai, subscrito por todos os vereadores.









ASSECOM