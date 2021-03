Deputado Evander Vendramini visita Cedeg/Apae e participa de entrega de cestas básicas às mães de alunos

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) visitou o Centro de Educação Especial Girassol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande (Cedeg/Apae) na manhã desta segunda-feira, 15. Após conhecer as dependências e os serviços que são prestados à população no Cedeg, Evander participou da entrega de cestas básicas às mães dos alunos atendidos na instituição.





Acompanhado do presidente da Apae, Antônio José dos Santos Neto, do diretor pedagógico da Sedeg, Hugo Jader Monteiro Cardoso, do presidente da Federação das Apaes de Mato Grosso do Sul, Ottão Pereira de Almeida, e da presidente do Clube de Mães da Apae, Maria Ferreira, o parlamentar visitou todos os setores que funcionam no Centro.





Em 2020, o deputado progressista destinou R$ 110 mil de emenda parlamentar para a associação, que foi aplicado em treinamentos para os profissionais que atendem no Centro de Reabilitação da Apae. E estuda destinar novamente recursos para a entidade. “Cada visita que faço às dependências da Apae, fico mais impressionado com o lugar e com os profissionais, que se dedicam a essa causa tão bonita e imprescindível. Lá, testemunhei um trabalho sério e repleto de carinho e dedicação. Sempre que possível, vou disponibilizar recursos para auxiliar nessa maravilhosa tarefa de servir aos que mais precisam”, afirmou Evander.













Por: Adriana Viana