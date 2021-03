Deputado Cabo Almi vai destinar 40 mil reais em emenda parlamentar para Batayporã

O deputado Cabo Almi (PT), recebeu hoje 10), pela manhã, o vereador do PT de Batayporã, Vanderley Rodrigues Pedroso, popularmente conhecido por Vanderley do ônibus, que aproveitou o encontro e reivindicou ao deputado uma emenda parlamentar em dinheiro para ser investida no setor de saúde pública do município que representa.





Cabo Almi assegurou a Vanderley do ônibus que vai inserir no cronograma das emendas parlamentares, o valor de 40 mil reais, que será avaliado com o prefeito Germino Roz (PSDB), a forma mais adequada para a destinação no setor de saúde e, que possa atender os setores mais necessitados no município.





Saúde pública é sempre uma prioridade, por isso vamos incluir Batayporã no cronograma das nossas emendas individuais, assegurou o deputado Cabo Almi ao vereador Vanderley do ônibus, que estava em companhia do seu colega de Câmara Municipal, vereador Cícero Leite do MDB.





ASSECOM