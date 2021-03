Deputado Cabo Almi faz requerimento para a Secretaria de Saúde

No dia 4 de março, deputado Cabo Almi, faz requerimento para a SES, para incluir como prioridade no grupo de risco e receber a vacina imunizante da Covid-19, todos os profissionais ligados diretamente com a causa e, que trabalhem como Policial Militar, Bombeiro Militar, Policial Civil, Agente Penitenciário e Agente de Ações Socioeducativas.





O secretário de saúde, Geraldo Rezende nos informa que essa solicitação será atendida imediatamente para possibilitar a esses trabalhadores da segurança pública que estão na linha de frente possam atuar com maior segurança e dignidade humana.





Em nome dos trabalhadores da segurança pública que represento no parlamento estadual, agradeço a atenção das autoridades sanitárias e governamentais pela atenção.





Deputado Cabo Almi, Líder da Bancada do PT na Assembleia Legislativa do MS.





ASSECOM