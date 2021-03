Deputado Barbosinha alerta bancada federal sobre exclusão de Dourados no traçado da Ferroeste

O deputado Barbosinha (DEM) cobrou, na sessão desta terça-feira (16) da Assembleia, um posicionamento mais contundente por parte da bancada de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e no Senado Federal diante do anúncio, por parte do Ministério da Infraestrutura, de que o município de Dourados não está garantido no traçado projetado pela Ferroeste em relação ao novo perfil do eixo ferroviário que vai ligar cidades do Estado ao Porto de Paranaguá, no Paraná.





“Já em 2013, Dourados foi anunciada como integrante do traçado da Ferroeste, em uma das lutas encabeçadas pelo então prefeito Murilo Zauith, hoje vice-governador do nosso Estado, depois de uma campanha junto às lideranças políticas e empresariais e agora vem a informação de que o Município está fora desse novo traçado e, pior ainda, eu não vejo essa discussão no âmbito do Município no sentido de retomar esse debate”, lamentou o deputado.





Barbosinha chamou a atenção, nesse sentido, para a falta de representação federal de Dourados em Brasília. “Estamos distantes desse debate nacional, mas quero convocar aqui os oito deputados federais e os três senadores que representam o Estado no Congresso Nacional, porque todos receberam votos em Dourados, para que revejam esse assunto e coloquem Dourados, não por favor, mas pelo que representa no contexto econômico de MS, novamente no traçado dessa ferrovia, sob pena de sacrificar um dos maiores potenciais econômicos do Estado”.





A Ferroeste





A empresa que detém a concessão para construir e operar a estrada de ferro entre as cidades de Guarapuava e Cascavel, prevê a implantação de terminais de carga em Maracaju e Amambaí, no Mato Grosso do Sul e, no Paraná, em Guaíra, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Balsa Nova, Curitiba e no Porto de Paranaguá, “com possibilidade de extensão até Dourados”, segundo nota oficial da empresa.





ASSECOM