Deputado Antônio Vaz solicita recuperação da Rodovia Estadual MS 156 em Caarapó

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), solicitou à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, com cópia ao sr. Eduardo Correa Riedel, Secretário de Estado e Infraestrutura, e ao Prefeito da cidade de Caarapó, André Luís Nezzi de Carvalho a recuperação da malha asfáltica da Rodovia Estadual MS 156, denominada José Moreno, no trecho da BR-163 até a MS-278, que liga a sede da cidade até a Usina Raízen, perfazendo um total de 14 Km.





“Recebemos a solicitação do Presidente do Republicanos da cidade de Caarapó, José Carlos Fagundes, que ressaltou sua preocupação com os usuários que trafegam na via diariamente” explicou o deputado.





Conforme Antônio Vaz, a pavimentação asfáltica do trecho citado foi entregue para uso em 2016, mas devido o grande tráfego de veículos pesados, como carretas, ônibus e carros, a malha viária encontra-se danificada com diversos buracos, o que tem ocasionado preocupação aos usuários da referida via. “A solicitação é imprescindível, tendo em vista que a Rodovia José Moreno é de suma importância para o escoamento da safra de cana-de-açúcar e para os moradores locais que vivem do meio rural.





ASSECOM