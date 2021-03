Deputado Antônio Vaz solicita reforma da EE José Alves Ribeiro em Rochedo

Na sessão remota da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, desta terça-feira (02), o deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), solicitou ao Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, a reforma de toda parte estrutural da EE JOSE ALVES RIBEIRO, na cidade de Rochedo – MS.





Conforme Vaz, a reivindicação da associação de pais e mestres da Escola Estadual José Alves Ribeiro juntamente com o colegiado Escolar, se faz necessária tendo em vista que o colégio se encontra com vários problemas estruturais como na parte elétrica, pintura, forro, hidráulica, telhado e banheiro.





“A reforma da escola possibilitará mais segurança para os alunos e funcionários, que atualmente mantém o local em funcionamento mesmo em situação quase insustentável” comentou o parlamentar.





ASSECOM