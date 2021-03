Delegado aposentado, Paulo César Braus morre de covid

Ainda não foram divulgadas informações sobre sepultamento e velório do ex-titular da Derf

Paulo César Braus durante viagem na Argentina, em 2018 ©Reprodução

O delegado da Polícia Civil Paulo César Braus morreu de covid-19 na manhã desta segunda-feira (15), depois de estar internado no Hospital Proncor, em Campo Grande. Braus tinha 55 anos.





Ainda não há informações sobre sepultamento e velório.





Por meio de nota, o órgão informou o falecimento de Paulo, que já foi titular da Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos), diretor do Departamento de Polícia Especializada, e atuou na Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado. Ele entrou da Polícia Civil em 1990.





"A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul se solidariza com os amigos e familiares nesse momento de perda e dor e presta condolências aos familiares e amigos", diz a publicação.





A Adepol (Associação dos Delegados de MS) também publicou nota de pesar sobre a morte de Braus.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Guilherme Correia