Cursos e ações para incluir jovens em mercado de trabalho são destacadas por Neno Razuk

O deputado Neno Razuk (PTB) destacou as ações do Governo do Estado na profissionalização e inclusão dos jovens no mercado de trabalho. Entre os apontamentos positivos está o incentivo para que os estudantes adquiram experiência na prática, ou seja, já trabalhando, como prevê o Cadastro do Primeiro Emprego nas escolas da REE (Rede Estadual de Ensino), proposta aprovada pelo parlamentar e já aprovada em primeira discussão na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul).





“O Governo do Estado junto a Subsecretaria de Estado de Política Públicas para Juventude assinaram um termo de cooperação com o Senac-MS, que vai oferecer mais opções de cursos técnicos e profissionalizantes para os jovens. É um programa novo e têm tudo para dar certo, pois em meio a pandemia os estudantes estão se sentindo desassistidos e essa oportunidade abrirá muitas portas para eles no futuro", ressalta Neno.





Neno pontua a importância da ação e associa a aprovação do Projeto de Lei de sua autoria, que cria o Cadastro do Primeiro Emprego nas escolas públicas estaduais como forma de incentivo. “São oportunidades que estão sendo criadas para que esses adolescentes, quando concluírem o ensino regular, já saem da escola com experiência de mercado e uma profissão, ensinada por meio dos cursos oferecidos. Imagina você se inscrever no curso e abrir uma vaga para o ramo? É motivador”, destaca o parlamentar.









ASSECOM