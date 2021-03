COSTA RICA| Município firma parceria com a Agesul para recuperar rodovias MS-135 e MS-316

O Município de Costa Rica firmou parceria com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) para recuperar duas importantes rodovias, a MS-135 e a MS-316. Na última quarta-feira (24) o prefeito municipal, Cleverson Alves dos Santos, e o vice-prefeito Roni Cota, receberam o gerente da Agência, Marcos Stecca Renno, para discutir as obras.





Segundo o prefeito, ambas as rodovias foram severamente castigadas pelas chuvas e a recuperação é indispensável para escoamento da produção local. A MS-135 liga Costa Rica a BR-359 e a MS-316 liga o município a Paraíso das Águas (MS).





“Duas frentes de trabalho foram montadas e as obras já iniciaram em parceria com a Agesul, garantindo as condições de trafegabilidade em ambas as rodovias” informou Cleverson.





ASSECOM