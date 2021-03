COSTA RICA| Morre a esposa do vereador Antônio Rodrigues, de Covid-19

Janaína Rainho Rodrigues faleceu na manhã desta segunda-feira em decorrência da doença

Janaina e o vereador Antônio Rodrigues, que está internado na Santa Casa, em Campo Grande ©Divulgação/Facebook

A distância de 305 quilômetros entre Campo Grande de Costa Rica e a covid-19 deixaram separados pelos últimos dias marido e mulher. Vereador mais votado do município do interior, Antônio Rodrigues de Oliveira, 52 anos, ainda não sabe da morte da mulher, Janaína Rainho Rodrigues, ocorrida no final da manhã desta segunda-feira. Ambos contraíram a covid-19 e filho pequeno espera pela recuperação do pai.





De acordo com o site Costa Rica em Foco, Janaina estava internada na FHCR (Fundação Hospitalar de Costa Rica) em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ela teve piora no estado de saúde no domingo (21), não resistiu e morreu nesta segunda-feira.





Filha de Antônio Rainho, conhecido como Toninho da Ambulância, ex-secretário Municipal de Saúde, Janaina internou depois do marido. No dia 9 de março, ela fez post nas redes sociais agradecendo a preocupação com a saúde do vereador, internado desde o dia 6.





“Ele está em leito clínico, estável, fazendo todo tratamento e com fé em Deus logo estará em casa. Davi meu filho testou positivo na sexta mais está ótimo com a Graça de Deus, eu testei ontem e estou com sintomas mais estou bem e logo isso vai passar. Peço oração de todos e logo isso vai passar”, escreveu.





Conforme Santa Casa, para onde Antônio foi transferido no dia 12 de março, o vereador está com comprometimento de 85% dos pulmões. Intubado, sedado e respirando com ajuda de aparelhos, seu estado de saúde é considerado grave. O paciente apresentou piora da função pulmonar, sem previsão de alta do CTI.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS