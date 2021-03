CORUMBÁ| Vereadores querem inclusão do Município no Programa Wi-Fi Brasil

Uma internet digna que atenda a população corumbaense é o que estão buscando os vereadores Chicão Vianna (PSD), Alexandre Vasconcellos (PSDB) e Daniel Brambilla (PSL), junto à bancada sul-mato-grossense em Brasília, na tentativa de melhorar a qualidade desse serviço na maior cidade pantaneira que, nos últimos anos, tem sofrido constantes problemas, e até mesmo prejuízos financeiros, diante da precariedade do sistema atual.





Na última sexta-feira (05), por exemplo, o serviço foi interrompido no final da manhã e voltou por volta das 20 horas. Informações da empresa responsável pelo sistema, a Oi, davam conta que o sistema estava em manutenção. No entanto, as oscilações continuaram durante o final de semana, gerando problemas e prejuízos na cidade e na região.





“Temos que buscar apoio junto aos nossos parlamentares em Brasília, para intervir junto ao Ministério das Comunicações, para que possamos ter um serviço de banda larga digno, colocando um ponto final nesse drama que estamos vivenciando já há alguns anos, e que se repete quase que diariamente”, afirmou Chicão Vianna. Ele adiantou inclusive, a realização de uma live com a participação dos parlamentares sul-mato-grossenses, representantes do Ministério das Telecomunicações e vereadores corumbaenses, para debater o tema, “se o sistema deixar, não sofrer um ‘apagão’ como de costume”, enfatizou.

Proposta foi apresentada pelo vereador Chicão Vianna

Por isso mesmo ele, Alexandre e Daniel Brambilla, uniram esforços no sentido de buscar junto ao senador Nelsinho Trad (PSD), e às senadoras Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (PSL), bem como às deputadas federais Beatriz Cavassa (PSDB), Rose Modesto, e aos deputados Beto Pereira (PSDB), Dagoberto Nogueira (PDT), Fábio Trad (PSD), Loester Trutis (PSL), Vander Loubet (PT) e Luiz Ovando (PSL), apoio junto ao Ministério das Telecomunicações para que inclua Corumbá no Programa Wi-Fi Brasil .





“Como é do conhecimento de todos, Corumbá é vítima da precariedade dos serviços prestados pela concessionária detentora da concessão da transmissão do sinal de internet e telefone na região que, habitualmente vêm deixando a população tecnologicamente isolada do resto do mundo com os frequentes ‘apagões’ de sinal. Esse programa é uma medida alternativa para suprir a precariedade do sistema, e garantir que os pantaneiros não fiquem sem acesso à internet, serviço essencial para a vida da grande maioria da população”, justificaram os vereadores.





O Programa





O programa Wi-Fi Brasil é um programa do Governo Federal desenvolvido pelo Ministério das Comunicações e conta com a parceria da Telebrás. O objetivo é levar conectividade em alta velocidade a todas as localidades do país, onde não há nenhuma ou pouca conexão, permitindo cumprir os objetivos nacionais da política pública de telecomunicações.





O programa é direcionado, prioritariamente, para comunidades em estado de vulnerabilidade social, em todo o Brasil, que não têm outro meio de serem inseridas no mundo das Tecnologias de Informação e Comunicação, as TIC’s.





É dividido em duas modalidades: Wi-Fi Brasil (GESAC) – instalado em locais específicos como instituições públicas, escolas, bibliotecas, telecentros, unidades de saúde, comunidades quilombolas, aldeias indígenas, assentamentos rurais e outros; e Wi-Fi Brasil (Livre) – instalado normalmente em praças públicas com acesso livre e gratuito ao público em geral.





Fonte: FOLHAMS