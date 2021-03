Com o ministro da Educação, senador Nelsinho Trad participa de inauguração de obras e entrega de ônibus escolares em MS

Acompanhando do ministro da Educação, Milton Ribeiro, o líder do PSD e coordenador da bancada sul-mato-grossense, senador Nelsinho Trad, cumpriu agenda de trabalho nesta segunda-feira (8) em Mato Grosso do Sul.





Na parte da manhã, o senador Nelsinho Trad participou da inauguração do prédio da Unidade da Mulher e da Criança, no Hospital Universitário em Dourados. A primeira etapa da obra foi concluída por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).





A estrutura tem mais de 10 mil metros quadrados e será voltada a atendimentos nas áreas de Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria e Neonatologia, com pronto atendimento específico para essas áreas. Foram investidos R$ 37,4 milhões em emendas de bancadas. Recursos alocados, ininterruptamente, desde 2015.





A estrutura conta com 120 leitos de internação, 15 leitos de observação e cinco leitos de recuperação.





UFMS





Ainda pela manhã, o senador Nelsinho participou da entrega de sete obras públicas no campus da UFMS em Campo Grande.





Com investimentos de R$ 8,5 milhões em recursos federais, foram inaugurados pontos tecnológicos de ônibus, um corredor central com acessibilidade, um centro cirúrgico para animais de grande porte e uma estação de qualidade de ar. Também foram entregues equipamentos de tecnologia da informação e comunicação. Além disso, com foco nas ações de enfrentamento à pandemia, foi inaugurado um laboratório destinado a análises da covid-19.





Mais 168 ônibus escolares





Também nesta segunda, o senador Nelsinho Trad participou da entrega de 168 novos ônibus escolares para transporte de alunos nas áreas urbana e rural em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Destes, 140 veículos foram comprados com emendas da bancada federal, um investimento de R$ 28,3 milhões, disponibilizados pelo Ministério da Educação.





O restante foi adquirido com a contrapartida do Governo do Estado e por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).









ASSECOM