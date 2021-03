Com Covid-19, vereador de MS é intubado em estado grave em Campo Grande

Vereador foi o mais votado em Costa Rica e está internado desde o dia 12

Antônio Rodrigues, de Costa Rica ©Reprodução redes sociais

O vereador Antônio Rodrigues, de Costa Rica, a 384 quilômetros de Campo Grande, está internado na Santa Casa da Capital com Covid-19 em estado grave. De acordo com o hospital, o parlamentar segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) sedado, intubado e grave no momento.





Rodrigues faz uso de medicação para controle da infecção pulmonar e da pressão arterial. Ele está sendo acompanhado pela equipe da fisioterapia para ajudar no tratamento, com a técnica de pronação.





O parlamentar teve um comprometimento de 85% do pulmão. Antônio Rodrigues de Oliveira, que também trabalha como locutor de rodeio e radialista, cumpre primeiro mandato de vereador, sendo eleito com o maior número de votos nas eleições.