Com Covid-19, Agnaldo Timóteo segue na UTI em estado grave

Agnaldo Timóteo, de 84 anos, segue em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro. O cantor foi internado nesta quarta-feira (17) em decorrência de complicações da Covid-19. Nota enviada ao portal F5 informa que, apesar do quadro delicado, o cantor “vem respondendo positivamente ao tratamento”.





“Assim como ocorreu em sua última live […]acreditamos que em breve o cantor e compositor Agnaldo Timóteo vencerá mais esse desafio da sua vida com muito amor, carinho, orações, energias positivas, superação e muita fé”, diz o comunicado assinado por Ruth Timóteo, irmã do artista.





Agnaldo já havia tomado a primeira dose da vacina contra a Covid no dia 15 de março, mas contraiu a doença, antes de receber a segunda dose do imunizante. Sobrinho do cantor, Timotinho Silva disse que as o artista foi imediatamente levado ao médico quando surgiram os primeiros sintomas do mal.





“Ele começou a sentir certas dores e a partir disso resolvemos levar para o hospital. Ele sentia dores no corpo, estava tossindo e tremendo um pouco a mão”, disse ele em entrevista ao Cidade Alerta (RecordTV) do Rio de Janeiro.