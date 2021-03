Cassems fala sobre trajetória e projeções para o futuro em transmissão ao vivo para comemorar 20 anos

O dia 1º de março de 2020 foi marcado pelo aniversário de 20 anos da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems). Para iniciar as celebrações e relembrar a trajetória de lutas e conquistas, o plano de saúde realizou uma transmissão ao vivo, aberta ao público, para compartilhar as conquistas do plano de saúde e visualizar o futuro do maior e melhor plano de saúde do estado. O evento foi transmitido no Youtube da TV Cassems com participação de diretoria executiva, conselhos de Administração e Fiscal, colaboradores, beneficiários e comunidade em geral.





Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, é uma honra ter se dedicado à Cassems. “É um grande legado que se deixa com esse trabalho. Com esforço coletivo, muita vontade de vencer os desafios que se apresentam, profissionalismo, ética, transparência e, essencialmente, amor à vida, nós conseguimos mostrar que é possível ir além do possível”.





O secretário de Infraestrutura do Governo do Estado, Eduardo Riedel, afirma que há muitos motivos para celebrar os 20 anos da Cassems. “Estamos no momento em que vivemos uma pandemia da Covid-19, que fez um volume grande de prejuízo em todo o mundo e a Caixa dos Servidores mostrou o que construiu durante esse tempo, toda a sua capacidade de atendimento e prestação de serviços. O plano de saúde é um ativo da sociedade sul-mato-grossense, que se mostrou extremamente eficaz”.





De acordo com o ex-secretário de Estado e Administração de Mato Grosso do Sul, que contribuiu para a fundação da Cassems, Antônio Carlos Biffi, a Caixa dos Servidores foi um desafio para os dirigentes. “O antigo plano de saúde tinha um histórico falido e precisava de uma decisão para continuar. Juntamos os sindicatos dos trabalhadores da área pública e discutimos esse modelo de autogestão. Tive a felicidade, como secretário, de trabalhar junto ao governador da época e criar a Caixa dos Servidores. Hoje, temos um excelente plano com uma estrutura fantástica e em franco desenvolvimento”.





O ex-governador do estado, André Puccinelli, ressalta o sentimento de satisfação em ver o desenvolvimento da Cassems. “A Caixa dos Servidores, fundada com a finalidade de assistenciar aos seus servidores, cumpriu as atividades! Nesses 20 anos, parabenizo à Cassems e todos os seus dirigentes”.





Conforme explica o presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), Jaime Teixeira, relembra que participou da primeira assembleia de beneficiários da Cassems e, ainda, da primeira diretoria provisória. “A Caixa dos Servidores é um dos projetos mais exitosos de Mato Grosso do Sul e da sociedade sul-mato-grossense. Trabalhamos muitos anos, provando que os trabalhadores são capazes de gerar seu próprio plano de saúde”.





Para o vice-presidente da Cassems, Ademir Cerri, o projeto do plano de saúde foi além do que era esperado pelos próprios beneficiários e dirigentes. “O servidor público de Mato Grosso do Sul pôde provar que uma boa gestão é sinônimo de sucesso, haja vista a existência gloriosa da Caixa dos Servidores”.





A diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, faz projeções para o futuro do plano de saúde. “É uma sensação de realização de um grupo que tem uma missão na saúde dos servidores e seus familiares. Para o futuro, sonhamos em continuar com esses conselhos e diretoria executiva coesa, com a Medicina nos dando o caminho para o cuidado com os beneficiários”.





Segundo o ex-presidente da Cassems, primeira pessoa a ocupar o cargo e contribuinte fundamental para a fundação do plano de saúde, Lauro Davi, a criação da empresa foi um longo processo. “Nós buscamos modelos de planos de autogestão para criar a Caixa dos Servidores, com muita fé, boa vontade e apoio dos servidores. Nessa construção, ganhamos credibilidade, crescemos, ousamos e chegamos ao patamar de ter uma empresa consolidada, com destaque nacional”.





