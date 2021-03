Cassems consolidou parceria com Sesau em força-tarefa para vacinação contra Covid-19, com 2191 pessoas imunizadas

Conforme determinado pela Sesau, a Caixa dos Servidores seguiu o plano municipal de vacinação

Entre os dias 22 e 27 de março, em atenção à Portaria da Prefeitura de Campo Grande, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) participou da grande força-tarefa de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) contra a Covid-19, com a aplicação de doses em 2191 campo-grandenses. O Centro Médico e de Diagnóstico Avançado (CMDA) de Campo Grande tornou-se mais um posto de vacinação contra o novo coronavírus, que contribuiu para acelerar a imunização da população do grupo de risco.





Após 5 dias de trabalho intenso dos profissionais de saúde da Cassems, os esforços das equipes retornam para a linha de frente da unidade hospitalar de Campo Grande que, no momento, está com lotação de leitos em 100%.





De acordo com a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, é urgente que tenhamos o maior número de vacinados no menor espaço de tempo possível e, por isso, a Caixa dos Servidores contribuiu na força tarefa de vacinar a população.





“A Sesau em Campo Grande faz uma grande força-tarefa para vacinarmos mais pessoas em um intervalo rápido de tempo e nos chamou para ajudar nessa missão. Nesses cinco dias, tivemos a honra de ajudar a desafogar as unidades vacinadoras, contribuindo com os os insumos e com o pessoal de apoio”.





Maria Auxiliadora ressalta, ainda, que muitas pessoas do grupo de risco foram vacinadas com a contribuição da Caixa dos Servidores. “Vacinamos idosos de diversas idades, cidadãos com comorbidades, acolhemos pessoas com deficiência física e intelectual e, também, os seus familiares, que sentiram-se aliviados em poder contar com esse trabalho. Como uma empresa de saúde, estamos gratos em ter contribuído”.





Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a vacinação em massa é o melhor meio de enfrentar a pandemia.





“A vacina é o grande caminho para o enfrentamento a essa pandemia que nos traz grandes preocupações e grandes temores, portanto, essas parcerias são importantes para que a gente supere logo esse momento tão difícil da saúde pública mundial. A força tarefa da Cassems e a Secretaria Municipal de Saúde foi fundamental para agilizar a imunização da população da população de Campo Grande”.





ASSECOM