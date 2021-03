Cassems abre Clínica da Família para vacinação antigripal

Os beneficiários de Campo Grande que já fizeram a reserva da sua dose poderão ser imunizados

Entre os dias 31 de março e 03 de abril, os beneficiários da Cassems de Campo Grande que já fizeram a reserva da dose para a vacina contra a H1N1 serão imunizados na Clínica da Família. A vacinação é feita a partir de agendamento na Central de Atendimento, por meio do número 3314-1010. Pessoas que já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 devem aguardar 15 dias antes da aplicação do imunizante da Influenza.





A Caixa dos Servidores realiza a campanha de vacinação há dez anos para os servidores públicos e seus familiares com o objetivo de reduzir as internações decorrentes das infecções causadas pelo vírus Influenza. O Sistema Único de Saúde (SUS) distribui a vacina apenas para crianças menores de dois anos, gestantes e idosos acima de 60 anos, considerados grupos de risco. Dessa forma, uma grande parcela da população fica vulnerável ao vírus e suas consequências no período de inverno.





Com a pandemia da Covid-19 e o Brasil sendo um dos epicentros da doença, tomar a vacina se torna ainda mais crucial, para evitar infecções cruzadas, conforme explica a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib.





“Para resguardar a população de patologias que causem impacto no sistema imunológico, a vacinação é essencial para blindar o organismo contra agentes infecciosos. Em tempos de uma crise pandêmica, como ocorre atualmente com a Covid-19, uma campanha como a de prevenção contra a gripe não só diminui a incidência de casos de Influenza, como também facilita no diagnóstico preciso para a Covid”.





Serviço: a imunização dos beneficiários Cassems de Campo Grande ocorrerá na Clínica da Família, localizada na rua 25 de Dezembro, número 1231 - Centro. O agendamento de horário deve ser feito na Central de Atendimento da Cassems, no número 3314-1010.





ASSECOM