CAPITAL| Vereador Tiago Vargas (PSD) sugere a criação do “Auxílio Campo Grande” às famílias de baixa renda no valor mínimo de R$ 200

Os números não mentem. A pandemia da Covid-19 está em alta e a crise econômica também. Diversas pessoas não conseguiram receber as parcelas do auxílio emergencial, que foram propostas pelo governo brasileiro para amenizar a atual situação brasileira.





Em razão disso, o vereador Tiago Vargas sugeriu, ao prefeito Marquinhos Trad, a criação do “Auxílio Campo Grande”, que será um auxílio emergencial municipal às famílias de baixa renda, dispondo cotas mensais para a população hipossuficiente no valor mínimo de R$ 200.





“Estamos vivendo tempos difíceis, onde as famílias carentes são as que mais sofrem com essa situação atípica que assola a humanidade. Dessa forma, medidas enérgicas devem ser tomadas para, ao menos, amenizar o sofrimento daqueles que tiveram suas vidas afetadas pela pandemia da Covid-19, explica o vereador.





Tiago Vargas apresentou, durante sessão ordinária do dia 09, indicação ao GAPRE, para que seja realizado estudo de viabilidade para a criação desse auxílio emergencial municipal, no valor sugerido de, no mínimo, R$ 200 em um prazo de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.





“Buscamos, com a presente indicação, que o Poder Executivo viabilize uma ajuda financeira para as famílias que não recebem nenhum outro benefício e que carecem de um auxílio financeiro, para assim, conseguirem superar esse tempo sombrio decorrente do coronavírus”, sugere o vereador Tiago Vargas.









Por: Thalita Vieira