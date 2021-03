CAPITAL| Projeto de Ronilço Guerreiro garante transporte para alunos portadores de necessidades especiais

vereador Ronilço Guerreiro ©DIVULGAÇÃO

Só quem tem filhos com necessidades especiais sabe a dificuldade de locomoção diária no transporte público de Campo Grande. Para tentar aliviar um pouco da luta dessas famílias, o vereador Ronilço Guerreiro protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei que dispõe sobre o transporte de alunos portadores de necessidades especiais da rede municipal de ensino.





“Tem algumas questões que precisamos olhar com mais sensibilidade. Garantir transporte seguro e de qualidade aos alunos portadores de necessidades especiais é muito mais que aprovar um projeto de lei, mas sim pensar no ser humano e ter empatia pelo outro”, comentou o vereador.





De acordo com o projeto, a prefeitura deve garantir transporte adaptado entre a residência do estudante até a escola, de acordo com a carência física do aluno. “Temos que pensar que poucos são os veículos de transporte público adaptado e na entrada e saída das escolas vivemos momento de pico, com ônibus lotados e é uma grande dificuldade para quem precisa entrar com cadeira de roda”, argumentou Ronilço.





Guerreiro afirma que o poder executivo poderá definir as normas e regulamento para execução desta lei e as despesas para que ela entre em vigor deverá entrar no orçamento vigente ou através de suplementos em caso de necessidade.





Professora da rede pública de ensino, Maria Rosalina Gomes foi quem apresentou a ideia ao vereador. “Moro na região do Segredo e acompanhava de perto a dificuldade das mães empurrando cadeira de rodas nas ruas até a escola. Conversava com elas sobre esses problemas, sobre as ruas com buracos e fui pesquisar outros locais que oferecem esse tipo de apoio e encontrei modelos, principalmente em São Paulo. Levei o projeto ao Ronilço e ele recebeu muito bem a ideia e espero que essa lei entre em vigor para beneficiar toda Campo Grande e talvez o Estado”, disse a educadora.





Mãe do pequeno João Pedro, Rita Ferreira Maciel acredita na aprovação deste projeto que vai beneficiar muitas famílias. “Esta proposta do vereador é muito importante para nós mães que lutamos para que nossos filhos tenham uma vida mais digna, pois ser especial não é só ficar em cima de uma cadeira de rodas em casa, eles também sentem vontade de sair, de participar das coisas, são inteligentes. Nem digo que é uma vida sofrida, mas uma vida de correria pois dependemos de ônibus e sempre chegamos em casa cansados”, ressaltou Rita que complementou. “Tudo é uma correria, mas mesmo assim participamos da escola, temos que sair no sol e na chuva e, se temos direito, temos que lutar pelo nosso direito”.





O projeto já foi protocolado e após análise vai ao plenário para apreciação dos vereadores e votação. Mais informações sobre o mandato do vereador Ronilço Guerreiro podem ser obtidas pelo site www.souguerreiro.com, pelo telefone 3316-1549 ou pelo WhatsApp do gabinete de rua 99909-0019.









Por: Jakson Pereira