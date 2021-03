CAPITAL| Fecha tudo: com pandemia fora de controle, Município antecipa feriados e para comércio

Medidas serão regulamentadas em decretos que saem até sexta-feira, para conter a pandemia de covid-19

Nove dias de veto ao funcionamento de atividades não essenciais em Campo Grande, a partir de 22 de março, e antecipação dos cinco próximos feriados. Essas são duas das medidas definidas nesta tarde em reunião entre autoridades da saúde e empresariado, como forma de frear o contágio da covid-19 na cidade.





Após a reunião foi visto que são necessárias medidas que visem à saúde pública da nossa cidade, declarou o prefeito Marquinhos Trad (PSD) depois da conversa.

Prefeito Marquinhos Trad (PSD) ©Kisie Ainoã

"Por conta disso, decidimos antecipar os dias de feriado, assim como muitas capitais estão fazendo, sem prejuízo ao comércio e salvando vidas", complementou.





A doença, que chegou aqui há um ano, está batendo recordes de internação, ocupando a totalidade dos leitos da cidade. Até medicamentos estão faltando para intubar pacientes e não há mais como ampliar a estrutura de atendimento.





A capital de Mato Grosso do Sul tem hoje 116 pacientes esperando leito de UTI, informou o secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, ao definir a situação atual como "catastrófica e dramática".





Quando a quando - Será uma espécie de lockdown a ser regulamentada amanhã começa no dia 22 e prossegue por 7 dias, juntando os feriados que serão antecipados. Os nove dias citados são completados com o sábado e domingo deste fim de semana (20 e 21).





Durante período de restrições, só serviços essenciais funcionarão. Decretos da prefeitura e do governo do Estado trarão as regras. A princípio, bares e restaurantes só poderão fazer delivery.





Serão antecipados os feriados da Semana Santa, Tiradentes, Corpus Christi, Dia do Trabalho e Aniversário da cidade, em agosto e até 7 de Setembro, Dia da Independência.





Números da pandemia - Desde os primeiros casos de covid-19 em Campo Grande, já foram 80,3 mil casos e 1,6 mil óbitos.





Em Mato Grosso do Sul, já são quase 200 mil confirmações e 3.740 mortos. O secretário Geraldo Resende disse que o panorama é tão grave que 10 leitos de UTI foram abertos em Ponta Porã, e já estão ocupados, desde ontem, assim como novas vagas criadas em Três Lagoas, na região oeste.

Reunião de Comissão de Enfrentamento à Covid-19 ©Kisie Ainoã

Presente à reunião, o chefe do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), Alexandre Magno Lacerta, a situação é muito complicada. Citou, ainda, que o efeito prático de medidas como as que serão adotadas exige prazo por 15 dias, maior do que o definido.





"Vai ser uma semana, a cidade tentará ganhar um fôlego. Mas é importante que a população compreenda o momento e colabore. Fiquem em casa, nós imploramos para a sociedade. Pessoas estão morrendo e não tem nenhuma UTI. Não importante se você é rico, não importa dinheiro", conclui.

Chefe do MPMS, Alexandre Magno Martins ©Kisie Ainioã













Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Marta Ferreira e Clayton Neves