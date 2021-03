CAPITAL| Corpo de Bombeiros faz desinfecção dos altos da avenida Afonso Pena

©Edemir Rodrigues

Como medida de prevenção à Covid-19, o Corpo de Bombeiros Militar vai fazer a desinfecção dos Altos da Afonso Pena - a principal avenida da Capital.





A ação começa nesta sexta-feira (12), às 20 horas, e será repetida no sábado (13).





Mato Grosso do Sul está no pior período da pandemia e já não há mais leitos de UTI disponíveis na macrorregião de Campo Grande.





Por conta disso, a partir de domingo (14) passa a valer o toque de recolher em todo o Estado, no período das 20h às 5h. A medida vale por 14 dias.





Já o Amigos do Parque será mantido, mas em novo horário: das 7h às 16h. O projeto consiste no fechamento de uma das pistas do Parque dos Poderes, durante os domingos, para permitir a prática de atividades físicas como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins.









Por: Paulo Fernandes