CAPITAL| Aprovado projeto de Lei do Dr. Sandro que cria Programa Campo Grande pela Vida, em apoio ao enfrentamento da Covid-19

Foi aprovado em regime de urgência, o Projeto de Lei n° 9.983/21, do vereador Dr. Sandro, que cria o Programa Campo Grande pela Vida, em apoio ao enfrentamento da Covid-19.





A proposta aprovada foi criada considerando o cenário emergencial de saúde pública, devido à pandemia do novo coronavírus, a proposta do vereador, em caráter excepcional e temporário.





O Programa compreenderá o acolhimento e atendimento de pessoas com queixas relacionadas aos sintomas de Covid-19, as quais receberão atendimento multiprofissional, com testagens, exames e medicamentos.





Segundo a proposta do parlamentar, para a consecução dos objetivos do Programa poderá o poder público adotar as seguintes medidas, como o atendimento integral 24 horas; coletas de exames laboratoriais de rotina e urgência; testagem rápida de pacientes; realização de exames de imagens; estabilização de pacientes graves até a remoção; acompanhamento por equipe multidisciplinar; construção de protocolo de triagem com classificação de risco para a Covid-19 e a elaboração de material para orientação de cuidados nas diferentes fases de infecção pela COVID-19.





“Queremos garantir assistência aos pacientes com sintomas respiratórios e suspeita de infecção pela Covid-19, bem como garantir um tratamento adequado e eficiente aos pacientes diagnosticados”, explicou Dr. Sandro.





Por: Beatriz de Almeida