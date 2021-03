BOMBANDO NA REDE| Juliette alcança 17 milhões de seguidores no Instagram

No dia 26 de março, a paraibana tinha ultrapassado a marca de 16 milhões de seguidores

A equipe responsável pelas redes sociais de Juliette, participante do Big Brother Brasil 21, comemorou pela 17ª vez os milhões de seguidores da sister no Instagram. “Os 17 milhões de seguidores chegaram! Obrigada, gente. Vocês são PAAAAU!”, escreveu a equipe.





Na imagem, a equipe decidiu escrever ’16+1′, ao invés do número 17, associado ao Partido Social Liberal (PSL).





A paraibana, uma das favoritas ao prêmio de R$ 1,5 milhão, alcançou a marca de 17 milhões de seguidores na rede social – e contando. Ela já acumula vários recordes: se tornou a participante que mais ganhou seguidores ainda estando confinada, a mais seguida do grupo Pipoca e a segunda com mais seguidores da edição 21 do BBB, perdendo apenas para Viih Tube, que tem 18,2 milhões.





Juliette nem imagina o sucesso que está sendo aqui fora e entrou no reality com pouco mais de 3 mil seguidores. Vários famosos já declararam torcida a favor da sister, que saiu do anonimato ao favoritismo em dois meses de confinamento. Entre eles, Neymar, Deborah Secco, Tatá Werneck, Rafa Kalimann e Weslley Safadão.





