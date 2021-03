BOMBANDO NA REDE! BBB 21: Juliette alcança 16 milhões de seguidores no Instagram

Perfil da paraibana figura entre os mais engajados do mundo na rede social, à frente até de Kim Kardashian

Ela não para de crescer! Juliette bateu mais uma marca em seu número de seguidores do Instagram nesta sexta-feira (26). A participante do BBB 21 havia conquistado 15 milhões na última terça (23) e agora, 3 dias depois, já está com 16M! Os administradores da advogada aproveitaram para fazer um post na própria rede social agradecendo pela torcida.





“16 milhões de seguidores!”, começaram na legenda. “A gente queria agradecer de um por um, pois esse número aqui é especial e comemorado. Vocês são incríveis e ela vai ficar muito feliz por ver esse mói de gente por aqui”, concluíram.





Vale lembrar que, após a vitória de Arthur na última prova do líder, a maquiadora revelou no Raio X desta estar com medo do próximo paredão. Inclusive, a paraibana, e nem suas inimizades, não tem noção alguma do sucesso das próprias redes pedindo que os dois seguidores que enviaram tweets em ação da última quinta (24) a ajudassem a voltar do possível paredão.





De praticamente anônima, com apenas 3,8 mil seguidores ao ingressar no reality show no fim de janeiro de 2021, Juliette agora ocupa o segundo lugar entre os mais seguidos da edição e a mais famosa do grupo pipoca, ultrapassando vários famosos como Carla Diaz, Pocah, Rodolffo e Fiuk.





Levando em conta reações, compartilhamentos, comentários e cliques, o perfil da paraibana ocupa a 30ª posição no Brasil dos maiores engajamentos do Instagram, ficando atrás de nomes como Bruna Marquezine e Tatá Werneck. Já no mundo, sua posição é de 197º.





Por: Carlos Yukio