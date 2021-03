BATAGUASSU| Prefeitura inicia distribuição de carnês do IPTU 2021

A Prefeitura de Bataguassu iniciou via Correios a entrega dos carnês do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) referente ao ano de 2021.





Para oferecer maior facilidade aos contribuintes, o município está oferecendo desconto de 50% no pagamento em cota única (parcela única) com vencimento para o dia 12 de abril. Há ainda a opção do pagamento parcelado em seis (6) parcelas de abril até setembro, com 20% de desconto.





www.bataguassu.ms.gov.br , na aba CIDADÃO/ PORTAL DO CONTRIBUINTE ou retirá-lo no Serviço de Atendimento ao Contribuinte (SAC) localizado na rua Dourados, 427, centro. O secretário municipal de Administração e Fazenda, Renato Lima da Silva comenta que o imposto este ano não sofreu nenhum reajuste no valor e informa que se acaso algum munícipe não receba o carnê, poderá imprimir as guias através do sitena aba CIDADÃO/ PORTAL DO CONTRIBUINTE ou retirá-lo no Serviço de Atendimento ao Contribuinte (SAC) localizado na rua Dourados, 427, centro.





Os carnês poderão ser pagos nas agências bancárias, correspondentes bancários e nas casas lotéricas locais.





A Prefeitura alerta que após o vencimento, o contribuinte além de perder o desconto disponibilizado pela administração municipal terá acrescido no valor do imposto multa, juros e correção monetária, conforme Código Tributário em vigência.





O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) destaca a importância do pagamento do IPTU em dia para que a administração municipal possa realizar investimentos na cidade. “Estamos oferecendo essas facilidades para que o contribuinte possa quitar seus tributos lembrando que o pagamento é importante para que a administração municipal possa realizar investimentos e projetos que visam à melhoria da qualidade de vida da nossa população”, frisa.





SERVIÇO





Mais informações sobre o IPTU 2021 podem ser obtidas no SAC localizado na rua Dourados, 427 ou através do telefone (67) 3541 2897 ou (67) 3541-3600.





Confira as datas para pagamento do IPTU

1ª parcela – 12 de abril 2ª parcela – 10 de maio 3ª parcela – 10 de junho 4ª parcela – 12 de julho 5ª parcela – 10 de agosto 6ª parcela – 10 de setembro





ASSECOM