BATAGUASSU| Prefeitura executa piso salarial nacional para Agentes de Saúde e de Endemias no Município

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) executou o piso salarial nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias do município, passando de R$ 1.400,00 para R$ 1.550,00. O valor está sendo aplicado nos vencimentos dos profissionais e creditado em conta nesta quarta-feira (31/03) disponibilizando ainda os retroativos aos meses de janeiro e fevereiro deste ano.





A atualização do piso nacional foi estabelecida pela Portaria nº 3.317, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 13.708/2018, que fixou o piso dos agentes de forma escalonada ao longo dos anos. No município, 44 profissionais entre servidores concursados e contratados estão sendo beneficiados com a medida.





Otsubo frisou que a iniciativa da gestão municipal em executar o piso nacional favorecendo os Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias leva em consideração o importante trabalho prestado pelos profissionais que são um elo entre o cidadão e as equipes de saúde do município.





"Esses profissionais possuem uma importante proximidade com a população. Essa adequação ao piso nacional é uma forma de valorizar os servidores e agradecê-los pelo trabalho e dedicação com a população bataguassuense”, comenta o prefeito.





A presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais (SINDIFPM), Nuciene Ramos, salientou que apesar da lei ser nacional, muitos gestores não tem cumprido com a adequação do piso. “A iniciativa do prefeito Akira em reconhecer esses profissionais e garantir o piso nacional conforme determina a lei é uma vitória dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias do município”, pontua.





ASSECOM