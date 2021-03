BATAGUASSU| Prefeito Akira Otsubo cumpre agenda em Campo Grande e participa de reunião do Prosseguir

Cumprindo agenda em Campo Grande nesta segunda-feira, dia 8 de março, o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) participou no período da manhã, de uma reunião com demais prefeitos do Estado a respeito do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir) instituído pelo Governo do Estado em enfrentamento à Covid-19.





Durante o encontro realizado na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Christine Maymone, apresentou um panorama da pandemia destacando principalmente os percentuais de ocupação de leitos hospitalares nos municípios.





Informações a respeito da vacinação contra a Covid-19 em Mato Grosso do Sul também foram expostos na ocasião.





Maymone salientou na reunião que uma das maiores preocupações do governo é com a nova variante da Covid-19 no Estado. Ela reforçou a intenção da pasta em trabalhar em conjunto com as prefeituras no sentido de conter o avanço da doença.





Nesta quarta-feira (10), o Governo do Estado atualizará o Mapa Epidemiológico do Estado, com a classificação do grau de risco dos municípios. Com base nisso, serão encaminhadas aos prefeitos as recomendações para os próximos quinze dias.





PROSSEGUIR





O Prosseguir tem com o objetivo estruturar um método baseado em dados, informações e indicadores capazes de nortear os diversos agentes da sociedade, principalmente os entes públicos, a tomarem suas decisões e tornarem suas ações mais eficientes no combate à propagação e aos impactos da Covid-19 no Estado.





