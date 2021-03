BATAGUASSU| Para oferecer suporte aos produtores rurais, técnicos da Secretaria de Desenvolvimento visitam Assentamentos

Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente (Sedema) estiveram ontem, dia 18 de março, em visita aos Assentamentos Santa Clara e Aldeia I e II. O objetivo foi verificar in loco a situação dos implementos agrícolas do município, que encontram-se na área em atendimento aos produtores rurais.





De acordo com o gestor da pasta, Mário Miguel, durante a visita, que contou com a presença dos demais técnicos da secretaria, observou-se que alguns implementos necessitam de reparos. A estrutura de um poste de alta tensão também encontra-se em estado crítico. “Fomos orientados pelo prefeito Akira que déssemos a atenção necessária aos produtores rurais e estaremos providenciando as devidas manutenções, garantindo um atendimento cada vez melhor ao produtor”, comenta.





No Assentamento Santa Clara, o secretário Mário Miguel esteve reunido com o presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Santa Clara (Ruralsul), Leonda David de Souza e enfatizou que a pasta está a disposição dos agricultores para quaisquer necessidades que sejam de competência da pasta.





“Nós da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente através da Administração Municipal somos parceiros dos produtores rurais e sabemos da importância de todos para a economia e desenvolvimento do município”, finalizou.





ASSECOM