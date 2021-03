BATAGUASSU| Município discute com Governo do Estado sobre aquisição de vacinas contra Covid-19

Durante reunião com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, desenvolvida ontem, dia 15 de março, em Campo Grande, o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) apresentou preocupação no que se refere a aquisição de doses de vacina contra a Covid-19.





“Como os demais municípios do País, estamos na expectativa da compra de doses da vacina para conseguirmos imunizar 100% da nossa população contra o Novo Coronavírus. No entanto, estamos trabalhando com bastante cautela para não sermos surpreendidos em alguma cilada”, destaca o prefeito referindo-se a uma recente adesão do município ao Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileira (Conectar) organizado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP).





Após pesquisas e informações sobre a instituição, Bataguassu recuou da iniciativa que seria sacramentada após a sanção de uma Lei Municipal que demonstrava interesse do município em aderir ao consórcio público e consequentemente a adquirir a vacina através da FNP.





Sobre o assunto, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende informou ao prefeito Akira que ainda não é o momento de firmar nenhum tipo de protocolo de intenções quanto a aquisição de imunizantes haja vista que toda a tramitação no Estado de Mato Grosso do Sul será intermediada através da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e demais consórcios estaduais para que a vacina seja adquirida de forma coletiva, reduzindo custos aos municípios.





Toda a organização será acompanhada também pelo Governo do Estado após a liberação efetiva da compra por parte do Ministério da Saúde.





“O secretário Geraldo nos tranquilizou nesse sentido e vamos aguardar as orientações e normativas oficiais do Estado para podermos adquirir tão em breve as doses da vacina. Sabemos da importância de se vacinar o mais rápido possível toda a população, mas também precisamos ter cautela”, enfatiza o prefeito.





ASSECOM